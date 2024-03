PM que atirou em carro em Águas Claras tem prisão preventiva decretada

A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão do cabo da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) Wilson Viana da Silva, 41 anos, acusado de atirar no carro de um policial reformado do DF, em Águas Claras, no meio do trânsito, na madrugada desta segunda-feira (4/3).

Wilson foi autuado por tentativa de homicídio na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Com ele, foram apreendidas armas, munições e dois pacotes de pedras preciosas (esmeraldas) totalizando aproximadamente 2kg. O policial deverá ser encaminhado a um batalhão da PMGO, onde ficará detido.

O PM solicitou medicamentos para tratamento de dois cânceres, o que foi prontamente atendido pelo juiz na audiência de custódia.

O caso

Segundo a PMDF, um militar da reserva recorreu à equipe policial do 17° Batalhão, para informar que o veículo dele havia sido alvejado por um tiro. Apesar de ter ficado calado em depoimento à Polícia Civil do DF, Wilson informou a outros PMs que havia sido fechado no trânsito pelo colega de farda e, por isso, atirou.

A equipe do batalhão, em patrulhamento na região, foi ao local indicado pelo policial aposentado, na Avenida Jacarandá.

Chegando ao endereço, a PMDF constatou que o indivíduo era policial militar da PMGO e que havia subido para o apartamento onde reside. Os negociadores da corporação tentaram contato com o morador, que se negou a atender à ordem.

Foi acionada, então, por volta das 3h, a guarnição da PMGO e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), que deu início à Operação Gerente.

A entrada tática conteve o suspeito e o algemou durante a operação. De acordo com a PMDF, Wilson apresentou comportamento agressivo, com sinais de embriaguez ou efeito de substâncias psicoativas, e acabou preso. Na residência, foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas pertencente à PMGO — mas nenhuma registrada no nome do suspeito. Além disso, foram encontradas embalagens com esmeraldas e outros objetos suspeitos.