Com o tempo característico do verão, esta quarta-feira (6/3) promete ser de calor e com possibilidade de pancadas de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o Distrito Federal é de temperatura máxima de 30°C e umidade relativa do ar mínima em torno de 45% no período da tarde, quando há maiores chances de chuvas.



A meteorologista do Inmet Andrea Ramos destaca que o dia segue a tendência do verão brasiliense. “Calor e umidade favorecendo as chuvas, que podem ocorrer de forma mais intensa”, comentou. “O DF hoje persiste com essa característica de pancadas de chuvas, rajadas de ventos e trovoadas, principalmente à tarde”, ressaltou Andrea.

A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C em Águas Emendadas. No período da manhã, a umidade relativa do ar máxima ficou em 95%.

De acordo com Andrea, para os próximos dias, o calor ainda persiste, assim como as chances de chuvas na capital. Além disso, há o aumento da nebulosidade.