MPDFT: ferramenta auxilia mulheres vítimas de violência doméstica

Foi lançado, nessa terça-feira (5/3), pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o projeto-piloto Caliandra: protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. A iniciativa ocorre nas Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas.

Coordenado pela Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio no DF, o projeto foi inspirado no Protocolo Girassol, desenvolvido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). O objetivo é ser uma ferramenta de gerenciamento de risco para acompanhar mulheres que tiveram suas medidas protetivas descumpridas pelos ex-companheiros.

O nome da iniciativa não foi escolhido à toa. Caliandra é uma flor do Cerrado que consegue ter exuberância majestosa, mesmo em condições adversas como a seca. É uma metáfora com o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. Além disso, as flores do Cerrado possuem características de raízes muito fortes e resistentes para aguentar os momentos de desafios.

*Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)