O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC) promoverá atendimentos gratuitos à comunidade durante todo o primeiro semestre de 2024. Já estão abertas as vagas para participar dos atendimentos oferecidos pelos cursos de nutrição, fisioterapia, psicologia, direito, estética e cosmética, medicina humana, educação física, medicina veterinária e pedagogia.

Entre as iniciativas, o projeto Campus Saudável, vai oferecer aulas de jump, ritmos, treinamento funcional, alongamento e clube de corrida. As iniciativas proporcionam um ambiente de aprendizado prático aos alunos, enquanto fortalecem os laços entre a comunidade e a instituição acadêmica.

Confira abaixo horários e como se inscrever:

Medicina veterinária (cobrado valor simbólico)

Data: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h, 14h às 17h e 18h às 21h. Atendimentos por ordem de chegada, não é necessário agendar.

Local: Clínica Veterinária no campus do UNICEPLAC

Serviços: Consulta de clínica geral para cães e gatos. Não oferecem atendimentos de especialidades ou emergências.



Observações importantes: é cobrado um valor simbólico de R$ 50 reais no momento da consulta. O estacionamento é gratuito para o responsável do pet.

Mais informações: (61) 3035-1806



Medicina

Especialidades disponíveis:

Cardiologia

Cirurgia geral

Clínica médica

Endocrinologia

Gastroenterologia

Geriatria

Ginecologia

Neurocirurgia

Oftalmologia

Otorrinolaringologista

Pediatria

Psiquiatria

Atendimentos e mais informações: (61) 3035-7565 e (61) 99625-4598



Nutrição

Data: toda segunda-feira e quinta-feira.

Horário: período noturno.

Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Local de atendimento: Ambulatórios do bloco C, no campus do UNICEPLAC.

Agendamentos e mais informações: (61) 99697-4486

Fisioterapia

Serviços disponíveis: Ginecologia, cardiologia e angiologia, neurologia, geriatria, ortopedia, traumatologia e reumatologia.

Público: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Local de atendimento: Centro de Práticas, Setor Leste - Gama; próximo ao campus do UNICEPLAC.

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Psicologia

Data: toda segunda-feira, das 14h às 18h; e quinta-feira, das 8h às 12h

Serviços disponíveis: psicoterapia individual, psicoterapia infantil, psicodiagnóstico (avaliação com testagem psicológica) e psicologia em grupo.

Local de atendimento: CIEPSI, 2° andar, bloco A, campus do UNICEPLAC

Agendamentos: clique aqui.

Direito

Atendimentos voltados para assistência jurídica nas seguintes esferas:

Núcleo de mediação e conciliação

Local: Promotoria do Gama

Agendamentos e mais informações: (61) 3555-1325

Núcleo de práticas trabalhistas

Local: Centro de Atividades Acadêmicas, campus do UNICEPLAC

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-1821

Núcleo de práticas jurídicas penal

Locais: Fórum do Gama e Fórum de Santa Maria

Agendamentos e mais informações: (61) 99807-4962 e (61) 99816-9226

Núcleo de práticas previdenciárias

Local: Juizado Especial Federal - 510 Norte

Agendamentos e mais informações: (61) 3521-3464

Núcleo de práticas jurídicas cível

Locais: Fórum do Gama e Fórum de Santa Maria

Agendamentos e mais informações: (61) 99807-4962 e (61) 99816-9226

Estética e cosmética

Tratamento de acne em adolescentes

Data: toda quinta-feira, às 15h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC.

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Estética capilar

Data: toda quinta-feira, às 19h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Terapia capilar

Data: toda terça-feira, às 19h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC



Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Podologia

Data: toda segunda-feira, às 19h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Terapias alternativas e SPA

Data: toda quarta e quinta-feira, às 19h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Estética facial

Data: toda quarta e quinta-feira, às 19h

Local: Centro de Atividades Práticas do UNICEPLAC

Agendamentos e mais informações: (61) 3035-3940

Educação física

Para participar das atividades desenvolvidas pelo curso de educação física, basta se ir ao laboratório de aulas coletivas no campus da UNICEPLAC e fazer a matrícula diretamente com o professor da modalidade escolhida.

Pedagogia

Reforço escolar

Reforço escolar para crianças de seis a 10 anos matriculadas na educação básica (1º ao 5º ano do ensino fundamental) nas redes de ensino do Gama.

Data: atendimentos a partir de 27/03

Horário: 17h às 18h30

Vagas: 25 vagas disponíveis

Local: Brinquedoteca, bloco B, campus do UNICEPLAC

Agendamentos: clique aqui.

Projeto EJA

Atendimentos a jovens e adultos da comunidade do Gama, analfabetos ou no na educação básica, anos iniciais do ensino fundamental (1º e 2º ano), para auxiliar em dificuldades relacionadas à alfabetização e letramento.

Data: atendimentos a partir de 26/03

Horário: 17h às 18h30

Vagas: 25 vagas disponíveis

Local: Brinquedoteca, bloco B, campus do UNICEPLAC

Como chegar na UNICEPLAC

A UNICEPLAC está localizado no endereço: SIGA Área Especial para Indústria Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial - Gama, Brasília - DF.

