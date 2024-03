Desigualdade de renda entre homens e mulheres aumentou no DF em 2023

O Instituto de Pesquisa Estatística do Distrito Federal (IPEDF) publicou, nesta quarta-feira (6/3), a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) com recorte de gênero, comparando os resultados de 2023 e 2022. Um dos destaques do levantamento é o aumento da desigualdade entre os sexos em relação aos rendimentos.

No período da pesquisa, a renda média dos homens passou de R$ 4.790 para R$ 5.145, representando um aumento de 7,4%. Entre as mulheres, o aumento foi menor, de 6,6%, passando de R$ 3.628 para R$ 3.868. A proporção de rendimento de mulheres em relação ao dos homens também piorou. Em 2022, a renda da mulher era 76,7%. No ano seguinte, a porcentagem caiu para 75,2%.

As mulheres correspondem a 54,6% da população em idade ativa (PIA) do DF — ou seja, com 14 anos ou mais. Já 23% do PIA é de mulheres inativas, pessoas incapacitadas para o trabalho, que desistiram de buscar trabalho (desalentados), ou que não querem trabalhar, incluindo estudantes e as pessoas que cuidam de afazeres domésticos. A proporção de homens inativos na PIA é bem menor, de 12,5%.

Lucia Garcia, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), destaca que o trabalho remunerado não comporta todo o trabalho que as mulheres fazem na sociedade.

“As mulheres executam e dedicam boa parte do seu tempo em atividades que são entregues gratuitamente ao desenvolvimento social, como cuidado e afazeres domésticos. Também acabam, no âmbito do trabalho remunerado, enfrentando uma desigualdade muito grande”, assinala Garcia, que complementa que apenas o trabalho remunerado encaminha a mulher ao status de relevância na sociedade, além de ser o campo da emancipação delas.

Desemprego

Em 2023, 18 mil mulheres foram incorporadas à População Economicamente Ativa (PEA) do DF, em relação a 2022, totalizando 823 mil trabalhadoras, (675 mil ocupadas e 148 mil desempregadas). A variação de PEA foi maior entre as mulheres: 2,2%. Entre os homens, o aumento foi de 1,4%.

Conforme a pesquisa, em 2023, 57,3% das mulheres com 14 anos ou mais participavam do mercado de trabalho. A proporção entre os homens foi de 72,5%. Entre os desempregados, as mulheres representavam 54,4% do grupo, enquanto em 2022 a proporção era de 55,9%.

A taxa de desemprego também revela a desigualdade entre os gêneros, no DF. Entre os homens, a taxa foi de 14,4%, em 2023. Para as mulheres, o número sobe para 18%. O tempo médio de procura por uma vaga de emprego também difere. Variou de 11 para 10 meses para eles, entre 2022 e 2023, e de 13 para 12 meses para elas, no mesmo período.

A Pesquisa de Emprego e Desemprego Mulheres completa pode ser conferida no site e no canal do IPEDF no YouTube.