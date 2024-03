Morador de Taguatinga está desaparecido desde a manhã desta quarta (6/3)

Hugo Leonardo, 30 anos, morador de Taguatinga, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (6/3). Por volta das 6h, o homem havia avisado à esposa, Bruna Fune, que iria à padaria próxima ao condomínio onde moram. Segundo ela, após a saída, as mensagens pararam de chegar no celular de Hugo e o aparelho constava como indisponível ao ligar.

De acordo com Bruna, ele saiu da residência dirigindo o carro modelo Renault Fluence, na cor preta (JKO-4H91). Ele usava shorts, chinelo e estava sem camisa, com a carteira e o celular no bolso, em direção a padaria. Ao notar as horas que se passavam sem que o marido voltasse para casa, a esposa se desesperou e foi até o local. Chegando lá, a atendente relatou que Hugo não tinha entrado no local, mas, de acordo com testemunhas, o carro dele havia sido visto próximo ao local.

Ainda de acordo com Bruna, o marido nunca havia dado sumiço e falava com os pais diariamente. “Ele nunca foi de sair e nem de farra. Até para ir na esquina, ele dá satisfação, conversa com o pai e a mãe todo dia, é um funcionário dedicado, pai de dois filhos e um marido sensacional. Já fiz o boletim de ocorrência e os policiais estão em busca dele. Espero que o achem logo”, afirmou ao Correio.

A família pede que, quem obtiver informações sobre Hugo, por favor comunicar a polícia (190), informando quando e onde ele foi visto.

*Caio Ramos, estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti