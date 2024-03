PCDF prende trio suspeito de construir irregularmente condomínio no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (6/3), três homens acusados de construírem um condomínio em área irregular, em Vicente Pires.

De acordo com a polícia, a corporação recebeu uma denúncia de que no local, na rua 4, havia a abertura de vias para a possível implementação de um novo condomínio irregular na região. No local, os policiais encontraram três homens, de 28, 30 e 33 anos, com um trator, que estava sendo utilizado para a limpeza da área. Os investigadores ainda conseguiram identificar furto de energia e uma piscina abandonada, com água parada.

Os três foram presos por crime ambiental, cuja pena é de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. O responsável pela área foi identificado e, além de ter sido indiciado por crime ambiental, foi responsabilidade pela prática do crime de furto de energia.



A operação foi deflagrada pela Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem urbanística e ao Animal (Cepema), por intermédio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema). Os acusados ficarão à disposição do Poder Judiciário.