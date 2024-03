Evento promove atividades gratuitas para mulheres no Sudoeste

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG promove, no sábado (9/3), o evento Março Mais Mulher 2024, que conta com atendimento gratuito e exclusivo às mulheres por meio de profissionais de saúde da região.

Entre as atividades oferecidas pela iniciativa estão aulas de yoga, massoterapia (relaxante, estética e terapêutica), aula de pilates, reiki, benzimento, cromoterapia, baralho cigano, auriculoterapia e meditação, degustação de sorvetes, aulas de boxe e clínica de emagrecimento.

O encontro ocorre no Parque Urbano Bosque do Sudoeste, das 9h às 12h.