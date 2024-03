Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, vítimas da queda de um avião da corporação no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, são velados na manhã desta sexta (8/3), no Hangar do Comando de Aviação Operacional (Caop). Depois, um cortejo será feito com os corpos até o enterro. Os dois morreram após a queda da aeronave Cessna 308B, que caiu na quarta-feira (6) durante um voo de trabalho. Também estava no avião o mecânico de empresa terceirizada Walter Luís Martins, que está hospitalizado.

Conhecido no setor de aviação na capital federal, o agente Guilherme era filho de piloto da Força Aérea Brasileira (FAB) e se formou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Em setembro de 2011, fez seu primeiro voo solo e tinha pelo menos 13 anos de experiência. Além disso, é um dos fundadores do grupo BSB Spotter, que reúne fotógrafos apaixonados pela aviação.

Já José de Moraes era integrante da Polícia Federal há 28 anos era conhecido por ser amante da profissão que exercia. Criado no Gama e morador da Octogonal, tinha larga experiência em voos. Os corpos de ambos devem ser trazidos ainda hoje para Brasília para as homenagens finais.

O acidente

Imagens captadas da decolagem do Cessna modelo Caravan 308B mostram que, pouco depois de alçar voo, a aeronave realiza um círculo no ar e cai logo em seguida, no que parece ser uma tentativa de pouso. A perícia determinará se o aparelho incendiou com o choque no solo ou se as chamas começaram quando ainda estava no ar.