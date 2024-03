Circuito das Desempregadas promove experiências culturais e sociais

O espetáculo circense Pedaços de Maria e o bate-papo guiado Vivências Mulheres em Roda fazem parte do Circuito Das Desempregadas. O projeto começou a circular pelas regiões administrativas do DF em fevereiro deste ano, buscando partilhar experiências e vivências entre mulheres de todas as idades.

“Mulheres em Roda" é uma vivência de sensibilização que utiliza elementos da brincadeira, do circo, do teatro, da dança, da música e da escuta afetiva entre mulheres. São práticas humanistas e de autodesenvolvimento aliadas a técnicas e às ferramentas encontradas nas linguagens artísticas a serem estimuladas e trabalhadas, possibilitando a potencialização individual e coletiva, a aproximação, a humanização, a autogestão e o protagonismo de mulheres. Com 12 horas/aula, a vivência é oferecida para grupos de até 20 mulheres.

O espetáculo “Pedaços de Maria” é uma brincadeira de circo-cênico-musical que traz para cena questões presentes na humanidade. Frustração e realização, medo e coragem, vergonha e liberdade. “As linguagens artísticas são usadas para fazer esse resgate, onde a brincadeira é uma maneira de captar através dos risos as memórias de uma infância que foi perdida", explica a coordenadora Maria Tavares, 39.

O Circuito das Desempregadas tem como objetivo afetar, por meio da arte e da educação, as tantas “Marias” do DF. Mulheres de diferentes faixas etárias em situação de vulnerabilidade, para recuperar e valorizar suas histórias e memórias, estimulando o seu protagonismo e criando uma rede afetiva de cumplicidade e respeito.

O “As Desempregadas” é uma iniciativa de mulheres, artistas, mães, realizadoras e empreendedoras que atuam no DF há 10 anos. As ações desenvolvidas visam incentivar o protagonismo, a criação artística, a independência financeira, a autonomia sobre os próprios corpos, saberes e potencialidades.

Veja a programação:

Acampamento Mariele

Oficina – 09 e 10 de março - 09h às 13h

Apresentação - 10 de março - 13h30

Endereço: São Sebastião, Brasília - DF, 71692-501

CEDEP

Oficina - 11, 13 e 15 de março - 14h às 18h

Apresentação – 15 de março - 18h - aberta ao público

Endereço: Q 9 Conjunto D e, 9 - Paranoá, Brasília - DF

Centro Olímpico de São Sebastião

Apresentação: 14 de março às 18:30 - aberta ao público

Apresentação com libras

Endereço: Q 2 - São Sebastião, Brasília - DF, 71692-300

Associação Mães Guerreiras de Cidade Estrutural

Apresentação: 16 de março - 14:00

Endereço: Rua da paz lote 13 Santa Luzia, EPCL, Brasília - DF, 71300-000