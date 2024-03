Cachorro é resgatado por bombeiros após fumaça atingir apartamento

Um cachorro foi resgatado de um apartamento após a cozinha do imóvel pegar fogo, na tarde deste domingo (10/3), na 411 Sul. No momento do incidente, não havia ninguém no local.

Os militares do Corpo de Bombeiros usaram uma escada para subir até o terceiro andar, de onde saía fumaça. De acordo com a corporação, a fonte da fumaça era o alimento queimado de uma panela esquecida no fogão.

A chama do fogão foi desligada, a panela retirada e o ambiente foi ventilado. Não houve queima de outros objetos. Em busca por vítimas, os bombeiros encontraram um cachorro. Ele foi resgatado com o auxílio de corda pela janela. O animal estava bem e foi deixado aos cuidados de um morador vizinho ao apartamento, que ficou responsável pela a entrega do animal ao tutor.