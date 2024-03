DF 180: Motociclista morre e garupa fica ferido em acidente

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de moto nesta madrugada (9/3) na DF 180, em Brazlândia. O corpo da vítima foi encontrado a cerca de 300 metros de distância do veículo, uma moto Honda CG 125 Titan azul. A pessoa do sexo masculino segue não identificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, que recebeu a chamada por volta das 23h, não foi encontrado nenhum outro automóvel no local.

A segunda vítima do acidente foi encontrada pelos Bombeiros com ferimentos na boca e laceração no pescoço e no peito, além de suspeita de traumatismo craniano. Consciente, mas desorientado, o homem de 24 anos foi transportado ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não é possível saber como foi a dinâmica do acidente ocorrido na altura do Incra 08. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo a guarda do local.