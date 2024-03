IPTU 2024: calendário é divulgado; veja vencimento das parcelas

O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024 foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Você pode conferir a portaria com as datas de vencimento das parcelas do imposto e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) clicando aqui.

A cota única ou 1ª parcela vencem entre os dias 13 e 17 de maio. As demais datas são definidas de acordo com o dígito verificador (número final) da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF).

Veja o calendário do IPTU 2024 (foto: Seec-DF)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) destaca que o IPTU poderá ser pago em até seis parcelas iguais e sucessivas, de acordo com a Portaria nº 393, de 17 de novembro de 2023 .

O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá direito a 10% de desconto se não possuir débitos. Para poder parcelar, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20. Caso a soma do valor do IPTU e da TLP fique abaixo de R$ 40, o pagamento deverá ser realizado em cota única.

*Com informações da Agência Brasília

