Operação da Polícia Civil combate maus-tratos a animais

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta segunda-feira (11/3), a Operação Sine Dolore, que teve como objetivo identificar e combater crimes de maus-tratos a animais na Asa Norte e em Sobradinho. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) encontraram cinco cães em situação de vulnerabilidade e um morador de Sobradinho foi multado por manter um papagaio em cativeiro.

Segundo a PCDF, em nenhuma das residências foi verificada a ocorrência do crime de maus-tratos, porém as equipes vão retornar posteriormente a alguns dos lugares para verificar se as providências exigidas foram adotadas pelos tutores dos animais. Eles foram orientados a não deixarem os animais com dores ou doenças e sem água e comida.

O delegado da PCDF Jônatas Silva disse que a corporação trabalha de forma incansável no combate aos maus-tratos dos animais e pediu para que toda a população do Distrito Federal ajude na fiscalização. Caso testemunhem cenas de abandono ou de maus-tratas, podem denunciar de forma anônima pelo telefone 197.

A Lei Ambiental, no artigo 32, prevê pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem pratica abuso e maus-tratos a animais.