Moradora encontra tamanduá-bandeira na garagem de casa no Lago Sul

Um tamanduá-bandeira foi encontrado dormindo na garagem de uma casa na QI 05 do Lago Sul na manhã desta segunda-feira (11). A moradora assustada, ao se deparar com o animal contatou de imediato a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para realizar o resgate.

O mamífero estava com as patas dianteiras machucadas e foi encaminhado para a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA), para que possa receber o tratamento adequado das lesões e seja devolvido ao seu habitat natural.

Amedrontado, ele reagiu à captura cautelosa dos policiais, que fizeram o possível para realizar o resgate de forma segura. A espécie é caracterizada pelas longas garras nos dedos das patas anteriores, o que pode ser perigoso em casos de aproximação.

O tamanduá-bandeira está na lista de ameaçados de extinção em todas as regiões do Brasil.