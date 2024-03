Celina Leão lamenta morte de Paulo Pestana: "O DF está de luto"

Bastante consternada, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), compareceu ao velório do jornalista Paulo Pestana, na manhã desta terça-feira (12/3). “O DF está de luto, o GDF está de luto, o jornalismo está de luto. Paulo era uma figura que não fazia questão de aparecer, mas que era lembrado por todos, amado por todos, respeitado por todos”, pontuou Celina.

A vice-governadora declarou que ainda está sem chão com a perda repentina de Paulo Pestana. “Nossa homenagem para o Paulinho é continuar trabalhando. Ele era uma pessoa que sempre acreditou no projeto político chamado Ibaneis Rocha. Nossa responsabilidade é muito grande de honrá-lo. A dificuldade que a gente tem agora é passar o dia seguinte sem ele”, lamentou.











Paulo Pestana morreu na madrugada de segunda (11/3), aos 66 anos, por suspeita de dengue. O jornalista assinava crônicas, como colaborador, em dois suplementos do Correio Braziliense, na Revista do Correio e no caderno Divirta-se mais, também publicadas no Blog do Paulo Pestana. No jornal, onde trabalhou por anos, passou por diferentes editorias, como repórter especial, editor e editor-executivo. Paranaense de Ponta Grossa, viveu em Brasília desde 1973, trabalhando em alguns dos mais importantes órgãos da imprensa brasileira, como a Rádio Nacional, a Rede Globo e o jornal O Estado de S. Paulo.

Pestana também foi mentor das campanhas vencedoras de Ibaneis Rocha (MDB) ao governo do Distrito Federal, em 2018 e 2022. Em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o governador decretou luto oficial por três dias no DF. "Uma perda muito grande. Um excelente articulador, profissional excepcional. Perco um dos meus principais mentores políticos", afirmou Ibaneis, ao Correio.