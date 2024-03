Três patrimônios do DF receberão recursos do PAC Seleções. Confira

A Praça dos Três Poderes, o Museu do Catetinho e o Museu Vivo da Memória Candanga foram os espaços do Distrito Federal selecionados para receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Durante coletiva de imprensa que ocorreu, ontem, na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o presidente da autarquia, Leandro Grass, apresentou os dados do programa.

Os três espaços selecionados foram as únicas propostos feitas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Para Grass, esses são três projetos importantes para Brasília. “A Praça dos Três Poderes é uma praça que tem monumentos importantes e que nesse projeto pretendemos contemplar todas as suas dimensões e seus detalhes, e uma vez elaborado esse projeto, caberá ao governo do Distrito Federal realizar a obra”, explica o presidente do Iphan.

Dentro do PAC, existem vários eixos de investimentos, um deles é a preservação e promoção dos bens culturais brasileiros. Em outubro de 2023, foi aberto um chamamento público para escolher os projetos de restauração. Ao todo 105 projetos foram propostos e selecionados para receber o investimento de R$ 40,9 milhões em todo o país. Os projetos de restauração podem levar em média de seis meses a um ano para serem executados.

Ainda de acordo com Grass são espaços da memória dos que construíram a cidade daqueles que ajudaram a levantar Brasília. "Com boa parte das suas edificações em estado muito ruim, vamos elaborar esse projeto para recuperar prédios e dar um uso cultural mais ativo e mais intenso", conta. “O museu do Catetinho possui edificações que têm a ver com a história presidencial brasileira, com o papel de Juscelino Kubitschek aqui em Brasília é na construção da nova capital. As estruturas de madeira têm uma sensibilidade a cupins a outros tipos de degradação e fatores que exigem obras permanentes e exigem uma conservação bastante qualificada", ressalta.

Compromisso

Grass explica que , no primeiro momento, serão feitos projetos que vão determinar o valor da obra e, posteriormente, serão elaborados os termos de compromisso com cada uma das propostas. Para, em seguida, se formaliza os planos de trabalho — com as definições de prazos, recursos e formas de contratação para execução dos projetos. A comissão que analisou as propostas, foi formada por técnicos da arquitetura, história, antropologia, arqueólogos entre diferentes áreas para um olhar sistêmico e integrado.



No Brasil, o PAC Seleções vai atender 85 municípios brasileiros. Das propostas enviadas por região, 272 foram no Nordeste, 253 do Sudeste, 112 do Norte, 80 do Sul e 54 do Centro- Oeste. Veja a lista completa no QR Code.