Mutirão contra a dengue mobiliza 180 profissionais em Arniqueiras

Teve início na manhã desta quarta-feira (13/03) uma mega operação de combate à dengue em Arniqueiras. A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 7º Distrito Naval, disponibilizou 110 militares do Grupamento de Fuzileiros Navais para atuar, junto aos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Também foram mobilizados 40 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), e outros 30 profissionais do GDF Presente e da Vigilância Ambiental em Saúde.

Cerca de 50 mil moradores do Areal, do Setor Habitacional Arniqueiras (SHA) e da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) serão beneficiados pela ação. Em parceria com os profissionais de saúde do governo, os militares desempenharão suas atividades em duplas durante visitas a estabelecimentos comerciais e residências. O propósito é identificar, eliminar e fornecer orientações aos cidadãos sobre as práticas corretas para prevenir o surgimento do mosquito Aedes aegypti.

Vários órgãos estiveram envolvidos no mutirão de combate à dengue (foto: Giulia Luchetta)

Segundo a administradora regional de Arniqueiras, Telma Rufino, coordenadora da ação na cidade, o envolvimento da comunidade é de suma importância para que os cuidados sejam mantidos a longo prazo, após a ação de hoje. “Essa ação, para nós, do Governo, e para a população é muito importante, porque temos de mostrar que a maior parte dos focos de dengue é dentro das casas. Esse trabalho que estamos realizando hoje com os fuzileiros navais e mais o GDF, é para conscientizar, e mostrar para as pessoas que o mosquito mata, porque muita gente ainda não acredita”, resumiu.

A operação conta com o envolvimento de diversos órgãos, entre eles: Secretaria de Governo (SEGOV), Secretaria Executiva das Cidades (SECID), Secretaria da proteção da Ordem Urbanística DF LEGAL, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de bombeiros Militar do DF (CBMDF), Secretaria de Saúde (SES-DF), Defesa Civil, Secretaria da Casa Civil, além do GDF Presente Polo Central II.















