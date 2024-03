Tempo do DF fica abafado e terá pancada de chuva nesta quarta (13/3)

Na manhã desta quarta-feira (13/3), calor e alta umidade se uniram e trouxeram aquela sensação de abafamento que é pior do que a chegada dos boletos, no início do mês. Apesar disso, a nebulosidade deve aumentar no fim da tarde, provocando pancadas de chuvas em todo o Distrito Federal, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A boa notícia é que as temidas ondas de calor não devem atingir os brasilienses. "Não há previsão de as temperaturas subam a ponto de entramos nesse alerta, ao menos nos próximos dias", destacou Glauco Freitas, meteorologista do Inmet.

No DF, a temperatura mínima foi de 21ºC; a máxima pode chegar a 30ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 21ºC e pode bater os 28ºC, nas horas mais quentes do dia. Já a umidade máxima fica em torno dos 95% e mínima, dos 45%, no DF. Em Brasília, a máxima pode bater os 95% e a mínima, os 55%.