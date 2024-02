Tempo no DF: fevereiro deve terminar com sol e poucas chances de chuvas

Na manhã desta segunda-feira (26/2), o sol deu as caras trazendo consigo calor e tempo seco. A nebulosidade deve aumentar no fim da tarde, mas as chances de chuvas são reduzidas e, caso ocorram, devem ser fracas e isoladas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A tendência é que o fim de fevereiro seja de tempo aberto e calor. No início de março, o cenário deve mudar, com o retorno de chuvas mais intensas", destacou Deise Moraes, meteorologista do Inmet. Dessa forma, o Distrito Federal segue sem avisos de riscos associados a tempestades.

No DF, a temperatura mínima foi de 16ºC; a máxima pode chegar a 31ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 16ºC e pode bater os 29ºC, nas horas mais quentes do dia. Já a umidade máxima fica em torno dos 95% e mínima, dos 30%, no DF. Em Brasília, a máxima pode bater os 85% e a mínima, os 25%. A dica para esta segunda é manter-se hidratado.