Vídeo: dono do Tático distribui dinheiro para clientes em supermercado no DF

Um vídeo do empresário e ex-deputado José Fuscaldi Cesilio, proprietário da rede de Tático, viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (13/3). Nas imagens, o homem, mais conhecido como José Tático, distribui dinheiro para dezenas de clientes e funcionários em um supermercado no Distrito Federal.

Os vídeos, que foram compartilhados pelos stories do perfil do Tático no Instagram, mostram o empresário caminhando pelos corredores do supermercado e presenteando clientes e funcionários com notas de R$ 50 e R$ 100.

Nas imagens, feitas pela influencer Déborah Montalvão, os clientes do supermercado aparecem surpresos e felizes com o gesto de generosidade do empresário. "Por isso que ele é abençoado", diz uma mulher ao receber o presente. Confira:





O Correio entrou em contato com a rede de supermercados Tático para ter mais informações sobre o ato do empresário, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Empresário já foi preso por fraude

O nome de José Tático já esteve envolvido em diversas polêmicas na última década. O empresário já enfrentou problemas legais, incluindo suspeitas de fraudes e débitos com o INSS.

Tático já foi alvo de uma operação policial que investigava um esquema criminoso envolvendo falsificação e uso de documentos forjados para adquirir propriedades de grandes fazendas em Goiás.

Durante a operação, Cesilio foi preso sob suspeita de integrar um grupo especializado em fraudes imobiliárias, juntamente com outros empresários, advogados e tabeliães de cartórios.

Em 2022, ele foi solto após prestar informações à polícia. Na época, a defesa dele argumentou ao Correio que a soltura ocorreu por falta de provas concretas contra ele. O advogado de Tático, Cristian Klock, afirmou à reportagem que a libertação do empresário confirma a falta de justa causa das medidas restritivas e destaca a condição de vítima de seu cliente diante dos fraudadores.