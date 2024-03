Programa qualifica pessoas em manutenção de cadeiras de rodas

O Governo do Distrito Federal (GDF), junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) iniciou um novo programa de qualificação profissional: o Mãos na Roda, que promoverá capacitação em manutenção do utilitário usado por pessoas com deficiência (PCD). Além de capacitar novos profissionais, o curso ainda tem viés social. Os alunos farão a manutenção de 50 cadeiras de rodas de pessoas em situação de vulnerabilidade.



As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas até 18 de março no site da Sedet-DF, onde deve ser preenchido um formulário digital. São 20 vagas, sendo metade para o turno matutino (8h às 12h) e as outras 10 oportunidades para o período vespertino (14h às 18h). Todos os alunos também terão uma oficina de mentoria de carreira no turno vespertino.

O curso tem duração de 88 horas/aulas e está previsto para começar em 25 de março em espaço no Sol Nascente/Pôr do Sol (Quadra 206, Conjunto A, Lote 4). Podem se inscrever residentes do Sol Nascente/Pôr do Sol maiores de 14 anos, pessoas desempregadas, beneficiários do seguro-desemprego e estagiários ou menores aprendizes.

O resultado da seleção e convocação dos candidatos está previsto para 20 de março. A confirmação da matrícula deve ser feita entre 21 e 22 de março no endereço do curso com a apresentação dos documentos pessoais: carteira de identidade (RG) ou documento equivalente com foto e comprovação do CPF e comprovante de residência ou declaração de próprio punho.

*Informações Agência Brasília