Dengue: Distrito Federal terá tendas com atendimento 24 horas

As 11 novas tendas de hidratação, prometidas no final de fevereiro pelo governo, devem sair do papel até quarta-feira (20/3). Durante coletiva de imprensa na sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que o decreto com o nome da empresa vencedora será divulgado até às 18h desta sexta-feira (15/3).

A grande novidade, segundo Celina, é que três dessas estruturas deverão funcionar 24 horas por dia. “Isso é para diminuir o impacto da população que busca o atendimento noturno na rede pública de saúde, por causa da dengue. Temos um amplo atendimento durante o dia, mas tem agravamentos de casos que estão acontecendo durante à noite”, afirmou a vice-governadora.

De acordo com Celina, a Secretaria de Saúde (SES-DF) ainda está analisando os pontos onde ficarão as tendas 24 horas. “Com as tendas, a gente entende que vai conseguir dar um resultado melhor para a população”, ressaltou. “Nossa percepção é que estamos lidando com algo novo, utilizando métodos antigos. Precisamos reajustar isso, e é o que estamos fazendo todos os dias, melhorando os procedimentos tendo como base a ciência e pesquisa”, acrescentou Celina Leão.