Veja três orações e simpatias para o Dia de São Longuinho

No dia 15 de março é celebrado o ‘Dia de São Longuinho’, também conhecido como o santo "baixinho", padroeiro das causas e objetos perdidos. Um dos primeiros homens a reconhecer Cristo como o Filho de Deus, conforme a tradição popular, Longuinho é identificado como o soldado romano centurião ‘Cássio’.

Apesar disso, no evangelho não há menção ao nome do soldado, apenas referências, como narra o livro de Marcos em 15:39: "Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: ‘Realmente este homem era o Filho de Deus!’".

História do Santo

De acordo com a história, São Longuinho viveu no século I e foi um dos soldados romanos que estava presente na crucificação de Cristo. Ele também foi o responsável por perfurar o corpo de Jesus com uma lança, recebendo em troca um jato de sangue em seu rosto, que o fez perceber que estava diante do Filho de Deus. Após isso, abandonou a vida como soldado e fugiu para pregar a palavra do Senhor, sendo mais tarde denunciado, torturado e morto por abandonar o Imperador Romano Pilatos.

Orações para São Longuinho rogam por sua intercessão em causas e objetos perdidos

Orações para São Longuinho

A seguir, confira 3 orações para homenagear e pedir pela intercessão de São Longuinho:

1. Oração à São Longuinho

Querido São Longuinho, suplicamos a ti na confiança de tua intercessão. Sinto-me atraído por tua história e queria que me ajudasse a conseguir o perdão de Deus da mesma forma que conseguiste. Precisei magoar o coração de Jesus profundamente para que pudesse cair em mim e foi, então, que percebi o quanto estava perdido nessa vida mundana. Tua caridade, depois do reconhecimento do erro, me inspira a querer fazer o mesmo e te peço profundamente para que tua sabedoria me toque na alma e me guie pela jornada certa. Leva-me para o caminho de Deus, para que eu possa caminhar ao lado de Jesus e ao teu lado. Amém.

2. Oração para encontrar objetos

São Longuinho, patrono dos pobres e ajudante daqueles que procuram artigos perdidos, me ajude a encontrar o objeto que eu perdi (diz aqui o objeto perdido) e que eu encontre melhor uso para o meu tempo e o use para ganhar para Deus a maior honra e glória. Conceda-me esta graça e o seu precioso auxílio para todos que procuram o que perderam, principalmente aqueles que procuram encontrar e ganhar novamente as graças de Deus e a vida eterna. Amém.

3. Simpatia de São Longuinho

Essa simpatia é muito famosa, mas vale lembrar. Perdeu algum objeto? Diga: "São Longuinho, São Longuinho, se me ajudar a achar (nome do objeto) eu te dou três pulinhos". Encontrou o item, dê três pulinhos para agradecer.