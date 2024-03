Homem furtava porcos e entregava a abatedouro clandestino no Paranoá

Um homem suspeito de fazer um esquema de furto, receptação e abate clandestino de suínos foi preso pelos policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPR). Os furtos ocorreram na área de divisa do DF com o distrito de Marajó, em Cristalina (GO).

O suspeito é empregado de uma granja e foi detido na tarde dessa sexta-feira (15/3). O proprietário da granja de suínos, no Núcleo Rural Jardins 2, comunicou o furto de porcos para a equipe do BPR. A vítima disse que tinha vídeos que comprovariam o envolvimento do empregado nos furtos.

O suspeito confessou a autoria e levou os policiais até um abatedouro clandestino. Os animais furtados eram entregues para uma senhora que encomendava os suínos. O suspeito foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Ele vai responder por furto.