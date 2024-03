Um homem de 34 anos morreu após capotar o carro que estava dirigindo na madrugada deste sábado (16/3). O acidente aconteceu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, sentido Núcleo Bandeirante, na altura do Park Shopping. O motorista foi declarado morto no local.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para atender a ocorrência. Na chegada dos militares, um prefixo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já fazia avaliação da vítima. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o CBMDF, ele estava sozinho no carro no momento da capotagem. Não se sabe a dinâmica do acidente. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas para realizar a perícia do local.