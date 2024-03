A vacinação contra a gripe no Distrito Federal vai ser iniciada a partir das 8h desta terça-feira (19/3). No primeiro momento, a imunização estará disponível para o grupo prioritário, composto por idosos, crianças de até 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e população privada de liberdade. Para se vacinar, basta ir até algum dos locais de aplicação levando um documento com foto e o cartão de vacinação.

Vale salientar que a vacina contra a gripe é anual, então, quem se vacinou nos anos passados, precisa realizar nova aplicação.

Além do grupo prioritário, também podem se vacinar a partir de amanhã profissionais de saúde, professores, forças de segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário, além de funcionários do sistema prisional. Basta levar o crachá ou contracheque para comprovar a ocupação.

A vacinação contra gripe estava agendada para iniciar no próximo dia 25 no DF, na mesma data de início da campanha nacional, mas foi antecipada para amanhã (19/3). "Começaremos a vacinação com antecedência e com a confiança de que teremos uma forte adesão do público", disse a secretária de saúde, Lucilene Florêncio. Até agora, a SES recebeu 100,5 mil doses da vacina da Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, haverão mais de 100 locais para aplicação da vacina, porém a pasta ainda não divulgou as localizações.