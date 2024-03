A partir desta terça- feira (19/3), uma nova faixa reversa será adotada no tráfego da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). O objetivo da alteração é diminuir os impactos no trânsito causados pelas obras de concretagem da pista. A mudança deve durar aproximadamente 90 dias.

A nova faixa reversa terá início logo após o viaduto que passa sobre o Setor Policial Sul e se estende até o ponto em frente à antiga sede da Companhia Energética de Brasília (CEB), no mesmo local onde começava a faixa reversa implantada no início do ano.

Durante a intervenção, apenas a faixa mais à direita da via e a nova faixa reversa estarão liberadas para o trânsito de veículos. No sentido contrário, da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) para a Epig, não haverá qualquer alteração no cenário atualmente adotado.

Mapa mostra como vai funcionar a nova faixa reversa da EPIG (foto: Divulgação/ SODF)





*Com informações da Agência Brasília