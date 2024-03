Brasília, capital da felicidade: Correio recebe premiação de concurso visual

No dia 20 de março, o Correio Braziliense recebe a premiação do Concurso Público de Arte Visual com tema Brasília Capital da Felicidade, ocasião em que um artista brasiliense será premiado com R$ 10 mil. O evento contará com a presença de participantes, jurados, autoridades, artistas plásticos, imprensa e demais convidados. O concurso é uma realização da AMABRASÍLIA (Aliança das Mulheres que Amam Brasília) e tem o objetivo de escolher uma arte digital visual que ilustre o movimento Brasília Capital da Felicidade.

A aliança, criada pela educadora Corsete Ramos em 2021, propõe fazer de Brasília a Capital da Felicidade, levando em consideração os critérios definidos pela Organização das Nações Unidas para medir o bem-estar das populações ao redor do mundo — entre eles o Índice da Felicidade Interna Bruta (FIB), usado pela ONU há 10 anos para medir a felicidade de diversos países.

O concurso, lançado em 14 de janeiro, contou com a participação de dezenas de artistas brasilienses. Para participar, eles deveriam realizar uma obra virtual em cores que tivesse um símbolo de Brasília, além da frase Brasília Capital da Felicidade. "A ideia é de que as criações artísticas inscritas no Concurso sejam reconhecidas como de Brasília em qualquer lugar do mundo”, explica Cosete Ramos.

Na fase final do certame, que será realizada no Dia Internacional da Felicidade, 10 obras passarão pelo crivo da comissão julgadora para decidir qual arte será a grande vencedora. "O dia é oportunidade de uma reflexão. Ninguém é contra o Dia das Mães, o Dia do Operário Padrão. Também ninguém é contra promover a felicidade das pessoas e mostrar como este fato é fundamental para o bem-estar das nações e objetivos das políticas públicas", afirma Silvestre Gorgulho, secretário da Cultura entre 2007 e 2010 e presidente do júri que analisará as obras, ao Correio.

"Vivemos um período de turbulência, por causa da dengue. Pessoas já faleceram e os hospitais estão lotados. É mais uma oportunidade de levantar o moral da Cidade e da população de Brasília", completa Gordulho.

Serviço

Solenidade de escolha do 1º lugar do Concurso de Arte Visual "Brasília Capital da Felicidade"



Dia 20/3/2024 às 17h

Correio Braziliense — Setor de Indústrias Gráficas, quadra 2, número 320