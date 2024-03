Saiba quem é o jovem que cantava com MC's executado a tiros em Ceilândia

O jovem de 27 anos executado a tiros em frente a um bar, na QNM 8 de Ceilândia, é Mateus Sousa Mamede. O homicídio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (18/3). Segundo depoimento de testemunhas, os criminosos estavam em um carro prata. Com mais de 5 mil seguidores no Instagram, Mateus pretendia entrar para o ramo musical e chegou a gravar vídeos com alguns MC’s.

O homicídio ocorreu por volta das 3h30. Mateus estava em frente ao bar quando os autores o surpreenderam a tiros. Uma testemunha contou, em depoimento à Polícia Civil (PCDF), que estava no balcão do estabelecimento quando ouviu os disparos. Por ser militar da reserva, sacou a arma e disparou contra o grupo de, ao menos, quatro pessoas.

Os criminosos teriam revidado os tiros. O militar se abrigou atrás de um veículo e não foi atingido. Mateus morreu na hora e o grupo fugiu em um carro. Nas redes sociais, dezenas de comentários lamentaram a morte do rapaz, que era influente na região.

“Hoje, um pedaço de mim se foi junto com você, meu (irmão). Nunca imaginei que você fosse nos deixar dessa forma. Por que fizeram isso com você? Por que logo você, meu irmão? Nunca fez mal nem para uma barata. Nunca gostou de briga nem de fofoquinha pra chegar e tirar sua vida dessa maneira. Você, sim, foi um grande exemplo para vários, de que não precisa ir para o lado errado pra ter suas coisas. Onde passava deixava aquele rastro de alegria e felicidade. Você deixou um furo gigante no meu coração [...]”, declarou um dos amigos da vítima.