Para esta terça, a previsão é de sol pela manhã e de chuva à tarde

Bom dia, Brasília! Praça da fonte, na Torre de TV e Esplanada dos Ministérios. Para hoje, a expectativa é de dia ensolarado e bastante calor

Nesta terça-feira (19/3), o Distrito Federal amanheceu ensolarado outra vez. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada na manhã desta terça (19/3) foi de 18°C, mas a previsão é que o calor aumente durante a tarde. A máxima para hoje é de 34°C.

A tendência é que haja aumento de nebulosidade no fim do dia, o que poderá provocar pancadas de chuva e transtornos em alguns pontos da capital. O Inmet sinaliza para que, durante a chuva, a atenção seja redobrada no trânsito e alerta aos pedestres para que não se abriguem perto de estruturas de metais ou próximo às árvores.

Sobre a umidade, o Inmet aponta que a máxima aconteceu pela manhã, quando atingiu 95%. A previsão é que à tarde o registro seja de 40%.