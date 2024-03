Umidade e calor intensos marcam o fim deste verão no Distrito Federal

Os últimos dias do verão devem ser de calor e bastante umidade no Distrito Federal, de acordo com o Instituto Nacional Meteorologia (Inmet). As temperaturas máximas devem ficar em torno de 3ºC a 4ºC acima da média para o período na capital. De acordo com Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, a sensação de abafamento associada com a alta umidade continuará, o que provoca uma maior sensação térmica e mais desconforto.

Nessa segunda-feira (18/3), as temperaturas mais extremas foram registradas na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, quando os termômetros variaram de 17ºC a 32,7ºC. No Plano Piloto, as temperaturas ficaram entre 19,5ºC e 31ºC. Calor, umidade e pancadas de chuva mais localizadas devem continuar até quarta-feira (20/3), quando termina o verão no Hemisfério Sul.

"As dicas para enfrentar o calor desse período são as mesmas para o período da seca, como hidratação e uso de protetor solar. A atenção precisa ser redobrada com crianças e idosos. Como no calor úmido se transpira mais, a desidratação é ainda mais rápida para esses grupos", alerta Glauco.

Em dias em que o sol aparece mais, brasilienses aproveitam para irem se refrescar nas águas frias da Água Mineral, no Parque Nacional de Brasília.

Dias de calorão levam brasilienses à piscina da Água Mineral. "Água gelada", comemora Fotini Balafouti (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A autônoma Carolina Araújo, 32 anos, afirma que não é adaptada para temperaturas mais altas. "Eu sinto muito calor e tenho sintomas como falta de ar, tontura e moleza. Em dias mais quentes, sempre que eu tenho tempo, eu venho para a Água Mineral. A água gelada ajuda muito", revela. O ventilador ligado o tempo todo também é uma estratégia para aplacar as altas temperaturas em casa.

Já a grega Fotini Balafouti, 40, prefere o período mais úmido do ano do que os meses em que a umidade relativa do ar fica abaixo dos 20%. "É muito seco e tropical para mim, não estou acostumada. Minha rinite e sinusite atacam", reclama a professora. "Prefiro umidade. Eu sou friorenta, então consigo dormir sem ventilador. E sempre venho para a Água Mineral, porque é perto e a água é gelada", completa.

O garçom Lucas Rocha Brandão, 26, também aproveita os dias mais quentes na Água Mineral. "Também gosto de ir pro lago e tomar uma cervejinha bem gelada", confessa.

O meteorologista Glauco Freitas informou ao Correio que as temperaturas devem ficar acima da média apenas até quinta-feira (21/3), quando as máximas devem cair para 27ºC e 28ºC, com chuvas mais distribuídas.