Concurso premia arte digital que melhor retrata a capital da felicidade

O Correio sedia nesta quarta-feira (20/3) o Concurso Público de Arte Visual com o tema Brasília Capital da Felicidade. A premiação é uma iniciativa da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (Amabrasilia) e premiará um artista brasiliense com R$ 10 mil pela obra que melhor ilustrar a cidade como um ambiente que desperta o estado emocional de contentamento nas pessoas que moram ou visitam a capital do país.

Dez obras foram selecionadas e irão concorrer ao prêmio principal. A educadora Cosete Ramos fundou a Amabrasilia em 2021 e busca tornar a cidade na Capital da Felicidade, seguindo os critérios da Organização das Nações Unidas (ONU), que medem o bem-estar das pessoas. Entre eles está o Índice da Felicidade Interna Bruta (FIB), usado pela organização há 10 anos para medir o sentimento em vários países.

Tornar o Brasil um país mais feliz é um dos sonhos de Cosete. "Nossos sonhos devem vislumbrar um possível futuro, mas ainda estou sonhando com Brasília. Vamos colocando uma pedra de cada vez", explica.

Lançado em 14 de janeiro, o concurso recebeu dezenas de artistas. Os participantes deveriam criar uma obra virtual que tivesse símbolos e cores que representassem o DF e levassem em consideração a frase Brasília Capital da Felicidade. Cosete Ramos acredita que muitas pessoas não sabem o que é felicidade. "Ainda mais nestes momentos de tragédia, ela é necessária, caso contrário se morre duas vezes: de dengue e de falta de esperança. Neste momento, é crucial trazer algo que ajude a construir o futuro da humanidade", destaca.

Felicidade

O evento contará com a participação de jurados, autoridades, artistas plásticos, imprensa e demais convidados. Presidente do júri que irá analisar as obras, o jornalista e ex-secretário de Cultura Silvestre Gorgulho cita que ninguém deve ser contra promover a felicidade das pessoas. "Vale lembrar que a busca da felicidade deve ser de maneira tranquila, coerente, amável e sincera. No livro Felicidade Clandestina Clarice Lispector explica em um conto, que já virou filme, que a felicidade não pode ser falsa, nem clandestina e muito menos tóxica. Há que ter um equilíbrio. A felicidade buscada a qualquer preço, nunca é alcançada. Pode ser muito desejada, mas nunca encontrada. Isso vale para valores materiais, para o amor e até para o poder", cita.

Gorgulho avalia a participação dos artistas de Brasília no concurso como uma forma de promover a alegria e mostrar como esse sentimento é fundamental para o bem-estar das nações e objetivo das políticas públicas. "Vivemos um período de turbulência, por causa da dengue. Pessoas já faleceram e os hospitais estão lotados. É mais uma oportunidade de levantar o moral da cidade e da população de Brasília", completa.

Evento

Cosete disse que os artistas selecionados para a etapa final do processo ficaram muito contentes com a notícia. "Eles começaram a divulgar por todas as redes sociais. É algo muito importante para eles e vão ser reconhecidos como merecem", enfatiza. Ela ainda diz que essa iniciativa é uma forma de imaginar como seria Brasília como capital da felicidade.

Gorgulho comenta que o objetivo do concurso é misturar arte e trabalho para contagiar de amor e felicidade a realidade brasiliense. "O presidente JK foi ousado e deu provas de que a competência e a dedicação são provas de que a coragem, o bom gosto e a ousadia provocam mudanças. O fato é que a arte desses artistas, de todos eles, incorpora em gravuras, o mesmo sentido da invenção de Brasília para celebrar os 64 anos da sua inauguração", destaca.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Serviço

Solenidade de escolha do 1º lugar do Concurso de Arte Visual "Brasília Capital da Felicidade"

Dia 20/3/2024 às 17h

Correio Braziliense — Setor de Indústrias Gráficas, quadra 2, número 320