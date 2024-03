Réus pelo assassinato de casal por disputa de ponto de lanche vão a julgamento

Os três réus acusados de matar um casal em Ceilândia, em razão de uma disputa por um ponto comercial de Águas Claras, passarão pelo júri nesta quarta-feira (20/3). Hyago Lorran Franco da Silva, apontado como o mentor do crime, Mayzon Gustavo Berto da Silva e Vitor França dos Santos respondem pelo duplo homicídio de Helena Maria, 50 anos, e do marido, Laércio José Moreira, 54.

O casal foi morto a tiros na cozinha de casa, em abril de 2022. As investigações, conduzidas pela 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) à época, concluíram que os assassinatos ocorreram em razão de pontos comerciais em Águas Claras. Laércio era dono de um quiosque de lanches, na Avenida Pau Brasil, em frente a uma universidade. O espaço, no entanto, passava por uma reforma e foi necessário que o empresário se mudasse para outro ponto, próximo a uma outra barraca de lanches que pertencia a Hyago. Foi quando deu-se início a uma desavença.

Inconformado em “dividir” os clientes com Laércio, Hyago decidiu se vingar e chamou três comparsas maiores de idade e um adolescente. No dia do crime, no início da tarde de 11 de abril de 2022, o quarteto chegou na casa do casal em um carro cinza. O portão da residência estava com o cadeado solto e os criminosos aproveitaram para entrar. Enquanto um deles permaneceu dentro do veículo, outros três desceram, abordaram marido e mulher e o levaram até a cozinha de casa. Maria e Laércio foram encontrados mortos abraçados e com tiros na cabeça.

Após o crime, os assassinos estacionaram o veículo das vítimas em uma área de mata e descarregaram o extintor de incêndio sobre o carro, a fim de apagar as impressões digitais. Depois disso, levaram o carro a um lava-jato do Recanto das Emas. Uma hora depois, um deles foi preso ao buscar o automóvel.

Hyago, Mayzon e Vitor respondem por duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e para assegurar a ocultação de outro crime), bem como pelo crime de corrupção de menores. O primeiro dia de julgamento começará às 10h30 e ocorrerá no Fórum de Ceilândia.