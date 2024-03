Mulher de 40 anos é agredida na cabeça por ex, que é preso no Recanto das Emas

Uma mulher de 40 anos foi agredida com coronhadas na cabeça, pelo seu ex -companheiro, na manhã desta terça-feira (19/3). Assim que sofreu a agressão, a mulher recorreu a 27ª Delegacia de Polícia, do Recanto das Emas, para denunciar o ocorrido.

Após a denúncia, o delegado Fernando Fernandes montou sua equipe de policiais para ir na Quadra 115, do Recanto das Emas, ao lado de uma escola, onde o ex-companheiro da mulher se encontrava. Nessa casa, já haviam denúncias de moradores da região de que o criminoso praticava o tráfico de drogas.

Ao entrarem na residência, além da coronha que o homem usou para agredir a ex na cabeça, os policiais também acharam um revólver calibre 38, uma grande quantidade de maconha, balança de precisão, faca, cocaína e uma máquina para pagamento no cartão.

O autor foi preso e responderá por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Os crimes que o infrator cometeu podem levar a uma pena de 8 a 22 anos na cadeia.

