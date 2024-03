Empresários são alvos de operação contra furto de cabos de cobre

Empresários ligados ao comércio de materiais recicláveis foram alvos de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que investiga os crimes de furto e receptação de cabos de cobre furtados da rede pública. Na manhã desta quarta-feira (20/3), policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) cumpriram sete mandados de busca e apreensão.

Também foram alvos da operação suspeitos da prática de furto desse material. O cumprimento das ordens judiciais buscam coletar evidências que corroborem com as investigações em curso.

“O furto de cabos de cobre, além de ser um crime que impacta diretamente a infraestrutura urbana e a prestação de serviços essenciais à população, representa uma ameaça à segurança pública. Os cabos de cobre são componentes vitais em diversos sistemas, desde os de fornecimento de energia até os de comunicação, e sua subtração ilegal não apenas gera prejuízos econômicos, mas também coloca em risco a vida de pessoas”, afirmou o delegado Tiago Carvalho, que está à frente do caso.

A comunidade pode colaborar com as autoridades denunciando atividades suspeitas por meio do disque-denúncia (número 197).