Censo: Ceilândia é a região mais populosa do DF; veja lista

A Ceilândia é a região mais populosa do Distrito Federal. São 287.023 moradores, de acordo com dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (21/3). Samambaia é a segunda com mais moradores. Ao todo, são 218.840 pessoas que vivem na região administrativa. Já as menos populosas, são o SIA, com 5.131 habitantes, seguido do Varjão, com 8.609, e Fercal, com 10.268.

Considerando a densidade populacional, Águas Claras se destaca com 128,4 mil moradores em uma área territorial de 9,1 km². Por outro lado, o Parkway concentra a maior média de moradores por casa, com 3,34 pessoas por domicílio, seguido por Sol Nascente/Pôr do Sol, com 3,23.

Presídios e condomínios influenciam quantidade de moradores e de domicílios



O IBGE chama a atenção para o fato de que os presídios e condomínios influenciam a quantidade de moradores e de domicílios. No ranking de setores censitários com mais pessoas no Brasil, as duas primeiras posições ficaram em Brasília, no DF, com 10.163 pessoas, e Vila Velha, Espírito Santo, com 7.756. Nesses lugares estão, respectivamente, o Complexo Penitenciário da Papuda e a Penitenciária Estadual de Vila Velha.

O setor com mais domicílios também foi identificado em Brasília (6.322 domicílios), e compreende, além de chácaras, o Itapoã Parque. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, o lugar é mais que um condomínio, sendo um bairro para 50 mil pessoas, em 12,1 mil apartamentos.

Veja as RAs mais e menos populosas:

Ceilândia: 287.023

Samambaia: 218.840

Plano Piloto: 198.697

Taguatinga: 193.367

Planaltina: 179.960

Gama: 139.467

Águas Claras: 128.486

Guará: 120.641

Santa Maria: 116.622

Recanto das Emas: 115.550

Riacho Fundo II: 105.210

Sol Nascente/Pôr do Sol: 101.866

São Sebastião: 98.612

Vicente Pires: 96.871

Sobradinho II: 82.785

Jardim Botânico: 77.767

Sobradinho: 72.273

Itapoã: 65.408

Paranoá: 63.923

Brazlândia: 55.561

Sudoeste/Octogonal: 44.354

Arniqueiras: 42.320

Lago Norte: 41.778

Riacho Fundo: 39.552

SCIA/Estrutural: 36.042

Lago Sul: 26.244

Cruzeiro: 25.741

Park Way: 22.289

Núcleo Bandeirante: 21.636

Candangolândia: 14.040

Fercal: 10.268

Varjão: 8.609

SIA: 5.131



Números de moradores por regiões do DF:

Região Centro-Sul (Candangolândia, Cidade Estrutural, Guará, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA)) contabiliza 364.541 moradores;

Região Leste (Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico) tem 305.710 moradores;

Região Sudoeste (Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires) tem 753.114 moradoresRegião Central (Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Lago Sul, Lago Norte, Varjão e Vila Planalto) tem 301.069 moradores;

Região Oeste (Brazlândia e Ceilândia) tem 342.584 moradores;

Região Sul (Gama e Santa Maria) tem 256.089 moradores;

Região Norte (Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal) tem 345.286 moradores.