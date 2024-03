Correio recebe evento de premiação do concurso Brasília Capital da Felicidade

O Correio Braziliense foi palco, nesta quarta-feira (20/3), do evento de premiação do Concurso Público de Arte Visual "Brasília Capital da Felicidade". O vencedor foi o artista Renato Palet, representado no evento pelo filho João Palet. O momento contou com a presença de autoridades do Legislativo, do Executivo e artistas plásticos, entre outros convidados.

A iniciativa é uma realização da AMABRASÍLIA (Aliança das Mulheres que Amam Brasília), com o objetivo de escolher uma arte digital visual que ilustre o movimento Brasília Capital da Felicidade, promovido pela entidade.

Foram selecionados dez trabalhos. A arte vencedora rendeu o prêmio de R$ 10 mil ao criador e será usada no material de promoção do primeiro congresso internacional em Brasília sobre a ciência da felicidade, que vai ocorrer no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 14 de maio. Posteriormente, essa e as outras nove obras estarão em exposição itinerante no Palácio do Buriti e na Câmara Legislativa (CLDF).

"Recebemos muitas artes e foi difícil escolher apenas dez. Tinham muitas coisas bonitas e propostas legais", disse a presidente da AMABRASÍLIA, Cosete Ramos. "Se me perguntarem o que é felicidade, é só olhar para essas obras que vocês terão dez inspirações", completou.

O presidente do júri, jornalista Silvestre Gorgulho, contou que a disputa foi acirrada. "Houve empate, desempate, tivemos que votar novamente, porque os trabalhos eram muito interessantes", detalhou. "Achei muito importante ter feito no jornal, porque o termômetro da felicidade são os meios de comunicação e Brasília já é capital do modernismo, da arborização e, por que não, capital da felicidade", avaliou.

Guilherme Machado, presidente do Correio, destacou que o movimento de tornar Brasília a capital da felicidade é mais do que justo. "Somos uma cidade maravilhosa, que proporciona uma qualidade de vida excelente aos seus cidadãos, e o Correio Braziliense tinha a obrigação de apoiar esse projeto", afirmou.

Concurso Público de Arte Visual "Brasília Capital da Felicidade". Presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, recebeu autoridades e integrantes da AMABRASÍLIA (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Vencedor

João Palet agradeceu a premiação em nome do pai, que é designer gráfico "Estou muito contente por representar Brasília e o meu pai, Renato Palet, pois a arte é dele. Para mim, é uma honra trazer uma imagem que vai ficar registrada na cidade durante os próximos anos", comemorou.

"Meu pai participou do movimento do rock aqui na cidade, junto a bandas como Legião Urbana e Plebe Rude. Inclusive, a ilustração da capa do álbum "Nunca fomos tão brasileiros", da Plebe Rude, foi feita pelo meu pai. Ele também participou de outra competição de arte, nos 50 anos de Brasília, e, agora, foi o vencedor. Fico muito feliz", disse João Palet.

A embaixadora da AMABRASÍLIA, Ivelise Longui, contou que foi gratificante participar do evento. "Sou arquiteta e a capital da felicidade é uma questão que lutamos há muitos anos, por meio da qualidade de vida, que é o que trás a felicidade e, agora, é para ficar mais forte ainda esse vínculo", destacou.

Seleção

Para os demais membros do júri, também foi bastante difícil fazer a seleção. "Todos esses artistas realmente conseguiram traduzir em suas obras o que é nossa cidade. É muito gratificante levantar essa bandeira de Brasília, capital da felicidade", celebrou.

Para José Humberto Pires, secretário de Governo do DF, a essência da vida é buscar a felicidade. "Brasília é uma cidade que foi construída com essa missão e nós trabalhamos para que isso aconteça. Os artistas tiveram uma criatividade imensa de traduzir em seus trabalhos aquilo que está no coração de cada um", analisou.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, ressaltou que o Correio está envolvido em tudo que remonta à questão cultural. "Isso é histórico. O apoio do jornal e da AMABRASÍLIA a uma pauta tão importante, que é a felicidade, é o casamento perfeito", assinalou. "A gente agradece muito pelo Correio ter comprado essa ideia e, agora, é trazer o congresso internacional para cá. A escolha foi bem difícil, teve um empate e tivemos que entrar em consenso para sagrar o grande vencedor", lembrou Hélvia.

Giselle Ferreira, secretária da Mulher do DF, enfatizou que havia obras com detalhes que retratam muito bem Brasília. "Artes com ipê, com os candangos e com toda a diversidade da capital. Brasília é, sim, a capital da felicidade. Qual a cidade no mundo que tem um céu tão maravilhoso", observou.

Para a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), o evento foi uma semente que está sendo plantada e que é fundamental. "Que momento especial de poder participar e ter um olhar da nossa capital federal. Muitas vezes, quando falamos de felicidade, pensamos que utopia, mas é um posicionamento que faz a gente encarar as coisas boas da vida", salientou a parlamentar.



























