Homem é condenado por tentar matar a companheira e o enteado em Taguatinga

A justiça do Distrito Federal condenou nesta terça- feira (19/3), um homem por tentativa de femínicidio contra a companheira e homicídio contra o enteado. O caso ocorreu após uma discussão do casal no dia 1º de maio de 2022, no Setor G Norte, de Taguatinga. Os dois filhos da mulher presenciaram as agressões, e quando um deles tentou defender a mãe, foi agredido com um golpe de faca no tórax. O menino precisou ser hospitalizado.

O réu negou o fato e disse que não se lembrava do que exatamente havia ocorrido naquela data. Segundo a defesa do acusado, ele estava em surto temporário. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) reconheceu a semi-imputabilidade do réu, mas manteve a denúncia.

O presidente do júri condenou o réu à pena de cinco anos e quatro meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Devido ao tamanho da pena aplicada e pelo fato de o réu ser primário, não caberá recurso da sentença em liberdade.



*Com informações do TJDFT