Brasília é palco de evento sobre políticas públicas de cultura

Brasília virou o cenário das principais discussões sobre a cultura do país. Representantes de diversas áreas se reúnem em mesas, palestras e coletivas durante toda a semana para dialogar na 4ª Conferência Nacional de Cultura. Realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o evento chama atenção também por trazer grandes artistas para se apresentarem, gratuitamente, para os brasilienses.

Porém, não é só sobre a discussão que a cultura vive. Intitulada Festival da Cultura, a etapa musical da agenda assume o auditório master a partir das 19h de segunda-feira (4/3) até sexta-feira (8/3). Dessa forma, as discussões feitas nos dias recebem a luz da cultura sendo feita diante dos olhos do público. Fafá de Belém e Johnny Hooker assumiram os microfones ontem e deram início a uma lista de atrações estrelada para o restante da semana. Dj Ops foi o responsável pela apresentação de abertura

A noite de hoje será de samba, com o cantor Diogo Nogueira comandando o show e tocando alguns dos principais sucessos da carreira, além de músicas de outros artistas que fizeram parte da trajetória, incluindo clássicos do lendário músico e pai do cantor, João Nogueira. O Dj Barata, conhecido pelo trabalho na Criolina, assume as pick-ups e esquenta o público para uma noite de samba.

A programação continua com Paulinho da Viola e Salgadinho convida Renegado, amanhã, com abertura de Pezão da Criolina; Academia da Berlinda com abertura de Criolina e La Ursa, na quinta;e Sambaiana convida Paula Lima e Daniela Mercury convida Majur, com abertura de Criolina, Flávia Aguiar e Magah, na sexta.

Os temas discutidos estão divididos em seis eixos distintos: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e Linguagens Digitais.