Ibaneis inaugura sede do 8º Grupamento de Bombeiro Militar em Ceilândia

Após a cerimônia de inauguração da nova sede do 8º Grupamento de Bombeiro Militar (8º GBM) de Ceilândia, o Governador Ibaneis Rocha voltou a defender a privatização da rodoviária, "Problema da rodoviária é um problema antigo, estamos em processo de licitação para entregar à iniciativa privada, um processo que vem desde o início do nosso governo, passou pelo tribunal de contas e agora estamos na fase de licitação. A rodoviária só vai ser resolvida com a entrega pela iniciativa privada", afirmou.

Além do Governador, estavam presentes na inauguração o Administrador da Ceilândia Dilson Resende, secretário de Segurança Pública Sandro Avellar, coronel Mônica de Mesquita Miranda.

Nova Sede

O 8º GBM funcionava em estrutura provisória desde 1982. A construção da nova sede vai abrigar cerca de 120 militares. Localizado ao lado da BR-070, foram investidos R$ 5,9 milhões, com recursos do CBMDF. "Tem uma quantidade de trabalho grande, tem a BR-70 aqui perto, a quantidade de acidentes socorridos pelos Bombeiros nesta região é enorme. Então, é um grupamento que merecia essa atenção e o governo está entregando algo que realmente vai dar a eles as melhores condições de trabalho”, afirma Sandro Avelar.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado