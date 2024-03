Exposição fotográfica celebra os 80 anos da Polícia Federal

Em celebração aos 80 anos da Polícia Federal (PF), uma exposição fotográfica foi montada no saguão público do desembarque no Aeroporto Internacional de Brasília. Disponível desde 19 de março, a mostra ficará aberta ao público até 26 de abril. O objetivo da exposição é mostrar o trabalho diário da PF, que completa 80 anos de existência no próximo dia 28.

A exposição marca um processo de transformação institucional, cujo foco é ampliar a confiança da população, expandindo os mecanismos de transparência e participação social. A entrada é livre, e a mostra estará acessível 24 horas por dia.

Exposição 80 anos da Polícia Federal

Data: 19/3 a 31/3

Horário: Acesso livre, 24h

Local: Saguão público de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília