Conhecendo a cidade por meio da rima

Apesar de jovem, o rapper Ezequiel Dias, 23 anos, mais conhecido como Morfo.Eu no mundo das batalhas de rima, organiza a Batalha do Terminal — na estação Terminal de Ceilândia — há 7 anos. "É um movimento que está enraizado na minha geração, dos anos 2000. É algo que se liga muito à história local por dar voz ao excluído, para que a gente tenha a capacidade de se expressar, mostrando a nossa região para todos", comenta.

Morfo.Eu afirma que antes de conhecer o rap, não tinha muita percepção sobre seu lugar na sociedade. "Não entendia direito porque Ceilândia era marginalizada e a nossa cultura era oprimida. A batalha me fez entender o motivo de eu ser ceilandense, como a cidade vive e como ela se manifesta", destaca.



Evolução

O jovem recorda que, desde a sua época de infância, Ceilândia evoluiu muito rápido. "Quando tinha 7 anos, por exemplo, a cidade estava ficando cada vez mais asfaltada, na parte da Expansão. Também estavam chegando os campos sintéticos e os centros olímpicos. A quebrada também era muito violenta no período da minha infância", descreve. "Vejo que, com o desenvolvimento das atividades sociais em Ceilândia, como as batalhas de rima, essa realidade tem mudado aos poucos", pondera.

Daqui a 53 anos, o rapper diz esperar que a região continue evoluindo. "Mas que seja do jeito que está, sem perder seus valores. Vou estar com 76 anos e pretendo estar ativo nas batalhas do terminal", observa. "Só quero parar quando estiver bem velhinho, para poder ir descansar na cidade da minha família, no Nordeste. A partir daí, passo o bastão para as gerações futuras", pontua Morfo.Eu.