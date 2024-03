A próxima quinta-feira (28/3) será de expediente normal para os órgãos da administração pública direta localizados em Brasília, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A data, que precede o feriado da Sexta-feira Santa, não foi considerado ponto facultativo pelo MGI.

A quinta-feira será de trabalho também para o Presidente da República, que receberá o presidente francês Emmanuel Macron no Planalto e no Itamaraty para solenidades oficiais. Por este motivo, as duas vias principais da Esplanada dos Ministérios (N1 e S1) serão interditadas para veículos a partir das 8h. A situação se normalizará logo após o evento.

O acesso à Esplanada, para servidores e demais interessados, acontecerá pelas vias alternativas a N2 e a S2 enquanto houver interdição.

Ao todo, o governo estabeleceu dez feriados nacionais e oito pontos facultativos para 2024. Confira o calendário:

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

12 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

13 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

29 de março, Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo);

31 de maio (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas).

Ponto facultativo para servidores do GDF

No entanto, os servidores do governo do Distrito Federal não vão trabalhar na quinta-feira. O Buriti decretou ponto facultativo para todos os trabalhos que não sejam das áreas essenciais aos cidadãos, como saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e assistência social, bem como à fiscalização tributária, de proteção urbanística, do consumidor, de limpeza urbana e de transporte.