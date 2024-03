A Páscoa Solidária é uma iniciativa da Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que está na sua 6ª edição. A ação consiste em fabricar os ovos de páscoa e distribuir em casas de acolhimentos no Distrito Federal. Os voluntários (comerciantes e empresários/as associados/as da própria entidade) improvisaram uma "fábrica de chocolate" dentro da sede da CDL. Cerca de mais de duas mil e quinhentas crianças foram agraciadas pelos doces.

A confecção dos ovos ocorreu nos dias 18 a 22 de março, e a distribuição começou na segunda-feira (25/3) e vai até sábado (30/3). A CDL vai fazer as entregas entre as instituições que se habilitaram para fazer a ação acontecer. Entre as instituições que fazem parte do projeto estão a Casa de Ismael, Abrace, Associação Viver, Batuíra, Lar São José, Instituto Carinho, Casa do Caminho, Nosso Lar, Lar Chico Xavier e Instituto Aconchego.



A ação ocorre desde 2019 e, no ano passado, a Fábrica de Chocolate da Fundação CDL-DF, nome dado pela presidente da istituição, Andréa Vasquez, produziu 2 mil unidades do doce. Este ano, a meta é superar esta marca.

“Nós levamos cerca de uma semana para produzir os 2.500 ovos. A CDL-DF fornece o chocolate, que é de excelente qualidade, e nós, da direção da Fundação, mobilizamos amigos e familiares voluntários para nos ajudar a produzir os ovos. Não é preciso ter experiência e o resultado faz a alegria de muitas crianças”, conta a presidente, que destaca ainda o impacto social da produção artesanal. “O trabalho de produção em larga escala, realizado por voluntários, possibilita que façamos a Páscoa de muito mais crianças mais doce e, ao fim de tudo, nós é que saímos de coração quentinho”, conclui.