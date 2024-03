Bisneto de Oscar Niemeyer trará fórum mundial em homenagem ao avô à capital

"Quem for a Brasília pode gostar ou não do meu trabalho, mas não pode dizer que viu coisa parecida antes". A célebre frase de Oscar Niemeyer ecoa até hoje e inspira arquitetos e urbanistas ao redor do mundo.

Com o objetivo de reforçar o papel de Brasília como laboratório urbanístico e arquitetônico, a capital do país recebe, entre 29 de abril e 3 de maio, o 3º Fórum Mundial Niemeyer, idealizado pelo arquiteto, urbanista, designer e empresário Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto de Oscar.

Paulo foi o convidado do Podcast do Correio desta quinta-feira (28/3) e falou sobre o evento em entrevista às jornalistas Nahima Maciel e Yasmin Rajab.

"Brasília vai ser sempre um laboratório. Daqui a 3 mil anos, como dizia Darcy (Ribeiro), vão vir em Brasília estudar as colunas oscáricas", enalteceu Paulo. Para ele, é simbólico realizar a terceira edição do fórum na capital projetada pelo bisavô. "É como se fosse a primeira edição. Houve uma ruptura. O ano de 2018 foi um sucesso, 2019 foi um sucesso, 2020 deu errado por causa da pandemia", comentou.

Com o tema A Revolução Pós — Desafios e metas para um mundo sustentável, o fórum visa promover práticas e ações de relevância e responsabilidade, em âmbito mundial, nas áreas de arquitetura, design, urbanismo, ciência, cultura e humanidades. Marcando o ano em que Oscar Niemeyer completaria 115 anos, o evento concentra-se, sobretudo, nos desafios enfrentados pelas cidades contemporâneas, especialmente aquelas localizadas em países em desenvolvimento.

Entre os palestrantes confirmados estão o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada; o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Porchmann; a presidente do Conselho da Mulher Empresária e vice-presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Ivonice Campos e o presidente da Associação de Turismo de Cascais-Portugal, Bernardo Corrêa de Barros.

Memória

O fórum vai criar ainda um documento denominado Carta Niemeyer, um protocolo de intenções da sociedade civil, governos e profissionais do setor, para que pontos importantes se transformem em premissas e diretrizes da sociedade civil organizada, de instituições e empresas, de entidades do terceiro e quarto setores, entre outros, para temas relevantes e encontros mundiais. "A ideia da carta é um sonho. Com a robustez do fórum e uma equipe chancelada pelos parceiros, queremos fazer uma reunião, consolidar o que foi interessante e incluir na carta. Um fórum desses, com mais de 60 palestrantes, tem a capacidade de gerar um memorando, um dossiê, uma carta de intenção, de saberes para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária", ressaltou Paulo.

No evento, será exibido um documentário inédito produzido por Paulo Niemeyer, A última viagem de Niemeyer. O curta mostra os bastidores da última vinda de Oscar Niemeyer a Brasília, realizada no ano em que completou 100 anos.