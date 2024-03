Campus Party Brasília homenageia os 50 anos do planetário da capital

Começou, nesta quinta-feira (28/3), a 6ª Edição da Campus Party Brasília, com o título "To Infinity and Beyond" e com direito a bioimpressão de alimentos da impressora 3D, iniciação à robótica, hockei de robô, competição de drones, palestras sobre ciência, jogos, carreira e outros assuntos do mundo digital. O evento é uma grande reunião de amantes da tecnologia e da cultura geek, juntando um público de todas as idades.

A reportagem do Correio vai acompanhar todos os dias da celebração da tecnologia e do mundo geek e você pode ficar ligado aqui no nosso site, nas nossas redes sociais e na versão impressa.

Um dos eventos mais esperados da Capus Party 2024 são as competições de cosplay, que começam nesta sexta-feira (29) e vão até domingo (31). O grande vencedor vai garantir uma vaga na competição nacional de cosplay. Também estão acontecendo as maratonas de jogos do campus play, além da Olímpiada Brasileira de Ciências e Tecnologias Nucleares, com três catorias de participantes entre estudantes do Ensino fundamental, Médio e participantes a partir dos 18 anos.

Impressora 3D

Nesta quinta-feira (28/3), começaram as competições entre os 16 chefs estudantes de gastronomia do Printer Chef. Eles vão precisar criar receitas a partir de alimentos bioimpressos na impressora 3D. As competições vão até sábado (30/3), quando será escolhido um ganhador. Todos os dias, das 11h às 12h, estão sendo realizadas oficinas para quem tiver interesse de aprender a cozinhar com alimentos do futuro.



















< >

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Campus Party. Você pode garantir o seu para ficar na área open e gratuita ou ficar na Arena e no camping. Os cinco dias de evento acontecem durante 24 horas até domingo (31/3). Para quem for apenas passar o dia na área gratuita, a festa estará aberta das 10h às 22h.