Preso liberado do saidão faz namorada refém em Taguatinga

Um presidiário liberado no saidão desta quinta-feira (28/3) foi detido após manter a namorada como refém, no Conjunto C, da QNL 26, em Taguatinga. Uma operação Gerente foi desencadeada e militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para o local.

Segundo informações preliminares da PM, o autor estava armado com uma faca. Os militares negociaram com o agressor, que se rendeu e foi preso. A mulher não ficou ferida.

O homem é um dos mais de 1,8 mil presos liberados na saída temporária desta quinta. O benefício é concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) e contempla presos que cumprem o regime semiaberto do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e da Penitenciária Feminina do DF (PFDF).