Paróquia promove encenação da Via Sacra com comunidade de surdos

Na comemoração da Sexta-feira Santa, a Paróquia Cura D'Ars, o Instituto Nossa Senhora do Brasil (INOSEB) e a Pastoral do Surdo de Brasília-PSB promoveram uma encenação da Via Sacra destinada à comunidade surda de Brasília. O evento começou às 15h desta sexta-feira (29/3), na Asa Sul.

O evento começou após a celebração da Paixão do Senhor e ocorreu em língua de sinais, proporcionando uma experiência inclusiva aos membros da comunidade surda. A celebração contou ainda com recursos visuais e táteis.

A paróquia celebrou o 1º dia da Novena da Misericórdia e a Paixão do Senhor, que terminou com a encenação promovida pelos surdos do Instituto Nossa Senhora do Brasil (Inoseb).