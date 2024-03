Mulheres vítimas de violência recebem tratamento dentário gratuito

Mulheres que tiveram os dentes danificados devido à violência doméstica poderão recuperar o sorriso de forma gratuita por meio do projeto Reconstruindo Sonhos, que chega à segunda edição. A primeira região administrativa contemplada será o Sol Nascente.

O objetivo do projeto é a recuperação gratuita do sorriso de 800 mulheres de baixa renda, a maioria das quais perdeu dentes em decorrência da violência doméstica. Cada beneficiária terá acesso a até seis tratamentos odontológicos, totalizando 5 mil procedimentos, incluindo tartarectomia, profilaxia, polimento coronário, restauração em resina, reconstrução dental com pino de fibra, cirurgias e moldagem para confecção de prótese dentária.

Além da reconstrução física, o projeto tem como propósito reconstruir histórias e devolver a essas mulheres os sorrisos perdidos. Para isso, serão capacitadas 1 mil mulheres, melhorando a autonomia socioeconômica e o desenvolvimento de novas habilidades profissionais, com cursos nas áreas de gastronomia e beleza, abrangendo pães e biscoitos, confeitaria e doces, pizzaiolo e salgados, marmitaria, maquiagem, estética e cursos de vendas.

Os atendimentos iniciarão no próximo dia 15 de abril e os tratamentos serão realizados apenas por dentistas mulheres. Em cada cidade satélite serão atendidas 100 mulheres. Os consultórios móveis foram montados dentro de uma carreta equipada e depois da primeira parada (Sol Nascente), o programa segue para as seguintes cidades: Ceilândia, Planaltina, Paranoá, Santa Maria, Samambaia, São Sebastião, Estrutural.

“O agressor usualmente bate na face, para deixar marcas. Então, normalmente essas moças perdem os dentes da frente. Muitas não têm a menor condição de pagar por um tratamento. Então, nosso objetivo é devolver esse sorriso e a dignidade dessas mulheres. O Reconstruindo Sorrisos é um sonho que está avançando a cada dia, ele é um tratamento para a autoestima”, comemora a cirurgiã-dentista e coordenadora técnica do programa, Andrea Oliveira.

As mulheres interessadas em serem atendidas pelo programa passarão pela entrevista social e devem apresentar medida protetiva ou boletim de ocorrência policial. As inscrições já começaram para a região do Sol Nascente, que será a primeira cidade contemplada, entre os dias 15 a 27 de abril.

Para mais informações e inscrições acesse:

www.reconstruindosorrisos.com.br

WhatsApp: 61 98111-2797

E-mail: reconstruindosorrisosdf@gmail.com

O programa é idealizado pelos institutos Omni e Ministério das Mulheres.

Agressão é crime, denuncie. O Distrito Federal registrou um aumento de 250% nos casos de feminicídio, maior índice entre todas unidades da federação. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2023 foram registrados 1.463 feminicídios no Brasil, isso significa que a cada seis horas, uma mulher é morta no Brasil.

A Secretaria de Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP) tem canais de atendimento que funcionam 24h.

Denuncie aqui:

• Telefone 197

• Telefone 190

• E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

• Whatsapp: (61) 98626-1197